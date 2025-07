Andrea Cosi ha conquistato la quarta medaglia d'oro per l'Italia, alle Universiadi che si concludono oggi a Bochum in Germania, vincendo nella 20 km di marcia con il tempo di 1h19'48, staccando nettamente il giapponese Atsuki Tsuchiya secondo in 1h20'08, mentre terzo è stato l’ucraino Mykola Rushchak con 1h20'10.