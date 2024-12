Atletica, Collare d'Oro del CONI per i marciatori Fortunato e Trapletti

Francesco Fortunato e Valentina Trapletti, vincitori della staffetta mista a squadre nel corso dei campionati mondiali di marcia disputati in aprile ad Antalya in Turchia, hanno ricevuto oggi il Collare d'Oro che rappresenta la massima onorificenza assegnata dal CONI a chi ottiene un successo olimpico o mondiale. La cerimonia di consegna, svoltasi nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica ‘Ennio Morricone’ di Roma, è iniziata con una lettera del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e con gli interventi del Presidente del CONI Giovanni Malagò, del Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Nel corso dell'evento a cui era presente pure il Presidente della FIDAL Stefano Mei, sono stati premiati anche i tecnici dei due marciatori, Riccardo Pisani e Alessandro Gandellini, e poi i campioni paralimpici Oney Tapia, Rigivan Ganeshamoorthy, Martina Caironi e Assunta Legnante, oltre al direttore tecnico dell’atletica paralimpica Orazio Scarpa.