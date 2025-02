Atletica, Chiappinelli quarto nella mezza maratona di Napoli

Yohanes Chiappinelli, primatista italiano della maratona, non riesce nell'impresa di attaccare il primato anche della mezza nel corso della Napoli City Half Marathon, e chiude la sua gara in quarta posizione con il tempo di 1h01'00, ben lontano dal record di 59'26 che Yeman Crippa realizzò proprio sullo stesso percorso il 27 febbraio 2022. La prova nel capoluogo partenopeo è vinta in solitaria dal keniano Emmanuel Wafula con 59'41, mentre l'altro favorito della vigilia insieme all'azzurro, l'israeliano Mauro Teferi, è quinto in 1h01'01. Nella competizione riservata alle donne, l'attuale primatista nazionale Sofiia Yaremchuk non riesce a sua volta a migliorare il suo record di 1h08'27 che detiene in comproprietà con Nadia Ejjafini, e finisce in quarta posizione con il tempo di 1h09'21 nella gara vinta dalla keniana Sheila Cherotich in 1h08'20.