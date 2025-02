Atletica, Brooks Running presenta il Team di Atleti EMEA 2025

Ecco alcuni protagonisti:

Roberto Delorenzi (Svizzera) – Campione europeo di Mountain Running Classic Up and Down, 6° nella Golden Trail World Series 2024, vincitore della Skyrunning World Series 2024 e 8° nel ranking mondiale UTMB.

Daniel Pattis (Italia) – Podio nella Golden Trail World Series 2024, Campione italiano Classic Up and Down e 5° assoluto nella Golden Trail World Series 2024.

Luke Grenfell Shaw (Regno Unito) – Vincitore della Val d'Aran by UTMB 100K nel 2024.

Julia Font Gomez (Spagna) – Vincitrice di una gara del circuito Skyrunning World Series 2024 e pluricampionessa spagnola nelle categorie Trail Short e Classic Up and Down.

Andreas Rieder (Austria) – 8° nella CCC 2024, pluricampione austriaco nella Trail Short Distance e Atleta Trail dell'anno in Austria.

Pierre Galbourdin (Francia) – Vincitore della Marathon des Causses 2023, Top 20 nella Golden Trail World Series 2024 e 5° ai Campionati francesi Classic Up and Down.