ATLETICA: BATTOCLETTI VINCE CROSS IN SPAGNA, PRONTA PER EUROPEI

Nadia Battocletti trionfa nel cross spagnolo di Alcobendas, ultima gara prima degli Europei di cross che si terranno tra due settimane in Turchia, ad Antalya. L'azzurra argento olimpico a Parigi nei 10mila ha migliorato i tempi con cui era salita sul podio nelle due precedenti edizioni. Sul percorso del Parque de Andalucia, alle porte di Madrid, con un tratto impegnativo in salita ma senza fango, la trentina ha staccato di oltre un minuto la rivale più insidiosa, la tedesca Konstanze Klosterhalfen, rimanendo sola al comando già prima del passaggio a metà gara, dopo un inizio in tandem su ritmi blandi. Battocletti ha chiuso gli 8040 metri in 26:14 crono ufficioso, precedendo Klosterhalfen, seconda in 27:27. Quinta piazza per l'altra azzurra Federica Del Buon (28:01), superata dalla spagnola Carla Arce, terza, e dall'ecuadoriana Katherine Tisalema, quarta. Una dimostrazione di forza dell'azzurra che permette di guardare con ottimismo alla rassegna continentale dove può completare una stagione da sogno dopo l'argento di Parigi e i due ori degli Europei di Roma.