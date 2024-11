ATLETICA, BATTOCLETTI DOMENICA IN GARA A MADRID PER L'ULTIMO TEST PRIMA DEGLI EUROCROSS

Nadia Battocletti, reduce dal terzo posto nella classica Cinque Mulini di corsa campestre disputata lo scorso 17 novembre, torna a gareggiare domenica 24 in Spagna nel Cross Internacional de Alcobendas, nell'area della capitale Madrid, per l'ultimo test in vista degli EuroCross in programma l'8 dicembre prossimo ad Antalya in Turchia. Nella gara iberica che ha già visto la presenza della duplice campionessa europea nonché argento olimpico, nel 2022 con un secondo posto e nel 2023 con un terzo, da seguire anche l'altra azzurra Federica Del Buono.