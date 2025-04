Atletica: Battocletti a Tokyo per i 5 km su strada

Da Tokyo a Tokyo. Dai 5 km su strada di sabato, fino ai Mondiali di settembre da affrontare nello stadio che la rivelò al mondo come giovane promessa alle Olimpiadi del 2021. Nadia Battocletti decolla oggi verso il Giappone: è la stella della Tokyo Speed Race del fine settimana, a caccia di altri record per arricchire la sua già pregevole collezione. Stavolta la sfida è nei 5 km, con l'ambizione di far meglio del suo primato italiano di 14:45 realizzato nel 2023 e del primato europeo fissato dall'olandese Diane Van Es a 14:39, in febbraio nel Principato di Monaco. Tra le partecipanti, nel percorso completamente piatto all'ombra dello stadio Nazionale di Tokyo - un vero e proprio tempio per l'atletica italiana ricordando i 5 ori dei Giochi - troverà anche la primatista ugandese Joy Cheptoyek (14:28) e la keniana Caroline Nyaga (14:35) alle ore 12 italiane, quando saranno le 19 in Giappone.