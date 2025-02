Atletica: alla Napoli Half Marathon Chiappinelli a caccia di record

Napoli gli ha portato fortuna, tanto da diventare poi nel dicembre scorso alla maratona di Valencia il nuovo primatista italiano sui 42km con 2:05:24. Napoli l'attende, l'obiettivo, e il sogno dei tifosi, è quello di vederlo al traguardo con il nuovo record italiano anche sui 21km: "A dicembre in Etiopia, tutto gennaio a Siena al Tuscany Camp, mi sono allenato per essere nella migliore forma possibile, tante salite e discese, tanti lavori di forza. Voglio fare una bella gara, soddisfacente e mi vorrei anche sorprendere. Il record? Per fare il tempone ci vuole la giornata perfetta, io do sempre il massimo in ogni gara, farò del mio meglio". Un 2025 importante per Yohannes: "In programma ci sono gli Europei di corsa su strada di aprile dove farò anche lì i 21km e poi, sperando nella convocazione, la maratona ai mondiali di Tokyo dopo l'estate, da Napoli parte ufficialmente il mio 2025".