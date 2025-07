Atletica, Alice Muraro vince nei 400 H il primo oro italiano alle Universiadi di Bochum

Alice Muraro regala all'Italia dell'atletica il primo oro delle Universiadi in corso di svolgimento a Bochum, in Germania, vincendo la gara dei 400 ostacoli con il proprio personale di 54"60 a due anni di distanza dal suo successo nell'edizione precedente dei campionati universitari mondiali, svoltasi a Chengdu in Cina nel 2023. La 24enne atleta vicentina, miglioratasi di tredici centesimi rispetto al precedente limite ottenuto nella semifinale degli Europei di Roma 2024, ha così rafforzato il terzo posto nelle liste italiane di sempre e soprattutto conquistato il pass diretto per i prossimi Mondiali di Tokyo, in programma dal 13 al 21 settembre, di 54"65.