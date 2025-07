Atletica, adidas technical partner della Wizz Air Rome Half Marathon

La preparazione all’evento coinvolgerà attivamente le community adidas Runners di Milano e Roma, con un calendario di appuntamenti settimanali a partire da settembre, dedicati a tutti coloro che vogliono affrontare al meglio i 21 km. A questo link il calendario completo degli allenamenti. Dal 16 al 18 ottobre, adidas sarà presente anche nell’area expo con The Running Lab, uno spazio dedicato a tutti i runner per testare le più avanzate tecnologie applicate alle calzature da corsa. Al centro della scena ci sarà Adizero, la linea di scarpe ad alte prestazioni progettata per aiutare ogni atleta a superare i propri limiti in allenamento e in gara, con lo stesso approccio determinato che ha permesso ad adidas di raggiungere traguardi importanti nel mondo del running. Le iscrizioni alla Rome Half Marathon 2025 rimarranno aperte fino al 6 ottobre.