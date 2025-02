Atletica: a Metz 43 azzurrini per il match indoor U20 e U18

Il vice direttore tecnico Tonino Andreozzi ha comunicato l'elenco dei convocati per il primo impegno dell'anno delle squadre nazionali, il Match internazionale U20 e U18 indoor in programma il 1° marzo a Metz, in Francia. Sono 43 gli atleti selezionati, di cui 21 uomini e 22 donne, per un match che, oltre all'Italia, vedrà impegnate la Francia e il Portogallo. In squadra, alcuni dei prospetti più luminosi dell'atletica italiana: le sprinter Elisa Valensin e Margherita Castellani (200 e staffetta) in evidenza agli Europei U18 di Banska Bystrica e già in grande condizione negli eventi tricolori di Ancona, il bronzo mondiale U20 del triplo Erika Saraceni, gli ostacolisti Alessia Succo e Filippo Vedana che hanno raggiunto i piani alti delle liste mondiali di sempre dei 60hs tra gli U18, i velocisti Daniele Inzoli e Alice Pagliarini (60). Non prenderà parte alla trasferta la sprinter Kelly Doualla a causa di un recente problema muscolare.