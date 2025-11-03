Arrampicata sportiva, finale di stagione favoloso per l'Italia in Coppa Europa Lead a Tolosa

La finale ha tenuto alta la tensione, con una via ardua che ha messo in difficoltà molti atleti. Luca ha raggiunto la presa 30 e si è piazzato al 5° posto, Riccardo è arrivato alla presa 26 e ha terminato la gara al 7° posto. Il podio è stato tutto francese, con l'oro per Avezou, l’argento per Etchar e il bronzo per Masmoudi.