MotoGP, torna la tribuna Ducati al Mugello

Il Mugello è pronto ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione MotoGP. In vista del Gran Premio d'Italia, Ducati annuncia l'apertura ufficiale della vendita dei biglietti per le Tribune Ducati, pronte ad accogliere tutta la passione dei tifosi delle Rosse di Borgo Panigale Il weekend, in programma dal 29 al 31 maggio, sarà l'occasione per sostenere da vicino i protagonisti Ducati della MotoGP: il Campione del Mondo Marc Márquez e il compagno di squadra Francesco Bagnaia del Ducati Lenovo Team, insieme a Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, e a Álex Márquez e Fermín Aldeguer del BK8 Gresini Racing Team. Uno dei GP più attesi della stagione, che gli appassionati potranno seguire dalla prospettiva unica dalle Tribune Ducati, allestite alla curva del Correntaio e nella Tribuna Centrale Bronze, affacciato sul rettilineo principale del circuito. Entrambe le posizioni offrono una visuale privilegiata sulla pista, ideale per vivere i sorpassi più spettacolari e ogni istante del weekend di gara, anche grazie alla presenza dei maxischermi.