Arrampicata, Coppa Europa Lead: Laura Rogora domina in val di Fassa

La pluricampionessa delle Fiamme Oro, Laura Rogora, ha vinto la Coppa Europa Lead di arrampicata che ha portato a Campitello di Fassa, in Trentino, 115 atleti in rappresentanza di 25 Paesi. "Solitamente non partecipo a prove di Coppa Europa, concentrandomi sulla Coppa del mondo, ma avere l'opportunità di gareggiare nel mio Trentino è sempre un valore aggiunto - ha detto Rogora -. E' stata una straordinaria gara che ho interpretato al meglio e che mi consente di affinare la condizione e tenere alto il ritmo in vista della tappa del massimo circuito che si terrà il prossimo fine settimana a Innsbrick".