Volley, Nations League maschile: Azzurri di De Giorgi arrivati a Chicago

La Nazionale maschile di volley è arrivata negli Stati Uniti. Gli azzurri sono atterrati intorno alle ore 20.30 locali, dopo un volo diretto partito dall'aeroporto di Ottawa, in Canada, e durato poco meno di tre ore. Comincia quindi ufficialmente la seconda week per l'Italia che, come noto, giocherà la prima gara il 25 giugno alle ore 19 italiane contro la Polonia. Dopo la sfida contro i campioni d'Europa in Canada, la Nazionale tricolore affronterà nell'ordine: la Cina (27 giugno, ore 23 italiane), il Brasile (28 giugno, ore 23 italiane) e gli Stati Uniti (30 giugno, ore 2:30 italiane). Il programma di lunedì 23 giugno prevede una seduta di lavoro pesi e palla al mattino, presso il Life Center Gym di Chicago.