Anche la Basilicata agli Special Olympics di Torino 2025

Ci sarà anche la Basilicata, con una squadra di floorball, ai prossimi giochi mondiali invernali "Special Olympics" che si terranno a Torino, Sestriere e Bardonecchia, dall'8 al 15 marzo, e che vedranno la partecipazione di 1.500 atleti con e senza disabilità provenienti da 102 nazioni. Il gioco è una versione indoor dell'hockey su ghiaccio, giocato senza pattini né protezioni e la squadra lucana sarà composta dagli studenti dell'istituto "Gasparrini-Righetti" di Melfi (Potenza). L'annuncio è stato dato stamani, a Potenza, durante la presentazione della "Community Run", una corsa collettiva che toccherà ogni capoluogo di regione italiana, compreso quello lucano, il 25 febbraio, giorno in cui ad Atene verrà accesa la torcia olimpica che arriverà a Torino per la cerimonia di apertura dei giochi. A Potenza, nel capoluogo, si terrà un percorso cittadino della torcia scortata da oltre 100 atleti. In Basilicata ci sono 220 atleti tesserati con "Special Olimpics", tra studenti dei progetti scolastici sull'inclusione e componenti di società.