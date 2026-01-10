America's Cup, prime regate preliminari a Cagliari

Non è ancora confermato, ma la grande vela sta per tornare in Sardegna con il preliminare dell'America's cup. L'unica certezza è che la settimana prossima ci sarà una conferenza stampa su tempi e dettagli organizzativi. La sede della regata dovrebbe essere Cagliari, campo base di Luna Rossa. Sarà la prima volta per la Sardegna. Le world series con le formula uno della vela avevano già sfiorato la Sardegna due volte. La prima nel 2020, ma l'appuntamento era saltato a causa della pandemia. La seconda volta nel 2023: le gare erano in programma dal 12 al 15 ottobre. Ma in primavera saltò tutto, con tanto di polemiche tra la Regione e gli organizzatori di New Zeland. E le gare cagliaritane furono spostate in Arabia Saudita, a Jeddah. La 38/a edizione della America's cup si terrà a Napoli. E la notizia aveva spiazzato Cagliari, sede di Luna Rossa considerata da sempre campo di gara ideale per le regate. Con i preliminari la Sardegna avrà modo di assistere dal vivo alle prime sfide. La seconda regata delle tappe di avvicinamento si dovrebbe svolgere invece a giugno a Napoli. Ma il programma ufficiale sarà presentato il 21 gennaio.