Alla nazionale femminile pallavolo il premio Stampa Estera

Alla nazionale italiana di pallavolo femminile, oro olimpico a Parigi, va il premio "Miglior atleta sportivo 2024" della Stampa Estera. Il riconoscimento è stato consegnato questa mattina a Roma alla presenza del n.1 della federpallavolo (FIpav), Giuseppe Manfredi, e di due giocatrici in rappresentanza della selezione di Velasco, Carlotta Cambi e Gaia Giovannini. "Dire che siamo felici è facile, ma siamo felici del movimento che è incredibile - dice il presidente federale -. Siamo in crescita e abbiamo dei numeri stratosferici. L'oro è il coronamento di un lavoro fatto negli anni". Cambi e Giovannini si dicono "orgogliose" di ricevere il premio della Stampa Estera ed entrambe hanno individuato nei quarti di finale contro la Serbia la sliding door del torneo olimpico. "Per noi è stato uno spartiacque - spiega Cambi -. Ci è capitato lo stesso incrocio di Tokyo, quindi quella quella gara è stata sicuramente la più complicata". E poi ancora: "L'obiettivo della medaglia c'era, non ci nascondevamo. L'estate era stata molto positiva, senza cali, l'energia era quella giusta per affrontare un torneo difficile come i Giochi". Infine una battuta, sempre di Cambi, ieri laureatasi in pedagogia, sul gruppo creatosi a Parigi: "Una squadra funziona quando c'è un obiettivo comune e rispetto dei ruoli, questo ci ha fatto fare un passo avanti rispetto gli anni precedenti. Le gerarchie precise ci hanno fatto unire".