Abodi: "Sinner? Infortunio è solo una parentesi, gli siamo vicini"

"Sinner? Dispiace molto, lo vorremmo sempre in campo perché quando gioca è una rappresentazione di armonia, di chi non si accontenta mai". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, parlando dello stopo di Sinner fine al termine della stagione, per via di un infortunio. "È umano, la sua macchina ha mandato dei segnali e credo sia importante che una persona li capisca per misurare gli impegni - ha aggiunto -. Gli auguriamo di recuperare presto e di prendersi il tempo necessario. Noi gli saremo vicini e sono certo che questa sarà solo una piccola parentesi".