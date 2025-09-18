Abodi: "Furlani è sulla strada di Sinner, é un'eccellenza"

"Furlani? Stiamo parlando di un atleta che ha già dato dimostrazione di essere un'eccellenza anche come persona, non solo come atleta". Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, commenta l'oro mondiale nel salto in lungo a margine della presentazione dei mondiali di Petanque a Villa Borghese. "Poi ha grandi margini di miglioramento - ha aggiunto -. Questa medaglia è anche il segno dall'alternanza di grandi risultati, perché c'è chi ha fatto grandi cose e le nuove leve che prendono lo scettro dell'eccellenza italiana. È il segnale di un movimento che ha capacità di rigenerarsi". A chi fa il paragone tra Furlani e Sinner ha risposto: "Mattia è sulla strada giusta per dimostrare quanto Jannik ha già fatto fuori dal campo e dentro".