Curling, Kioti Tahoe: gli azzurri giocheranno il tie-breaker

Il Kioti Tahoe, terzo Grand Slam of Curling della stagione, sta emettendo i primi verdetti. Il torneo in corso nella località di Stateline (Nevada, USA) è riservato alle migliori squadre del ranking mondiale. A esso partecipa anche la rappresentativa italiana maschile formata da Joël Retornaz (MJ Academy), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle). Il quartetto è seguito in loco dal coach Ryan Fry. Gli azzurri hanno chiuso la prima fase con un bilancio di due affermazioni in quattro partite. La compagine tricolore ha esordito con una netta vittoria per 10-3 sui canadesi del Team Kleiter, accusando poi una sconfitta per 2-7 contro i canadesi del Team Dunstone. Successivamente, è stato ottenuto un cruciale successo per 7-4 a discapito dei canadesi del Team McDonald, al quale ha fatto seguito una battuta d'arresto (4-6) di fronte agli svizzeri del Team Hösli. Di conseguenza, in virtù dei meccanismi regolamentari, la squadra italiana dovrà cimentarsi in un tie-breaker, ossia un incontro per determinare l'ultima qualificata alla fase a eliminazione diretta. La sfida si giocherà alle 17:00 europee di sabato contro i canadesi del Team McEwen. In caso di vittoria, gli azzurri avanzeranno ai quarti di finale nella notte tra sabato e domenica (inizio alle ore 0:30). L'eventuale semifinale avrà luogo poche ore dopo (dalle 4:30 europee). La finale è programmata a partire dalle ore 20:30 di domenica.