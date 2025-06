Aaron Durogati vince la Red Bull X-Alps 2025

Dopo aver scalato a piedi 1.000 metri per trovare il punto adatto per decollare, ha compiuto la mossa decisiva optando per una rotta diretta verso Zell am See, restando a nord dello spazio aereo dell’aeroporto di Innsbruck, mentre gli altri tre atleti hanno scelto di passare a sud. Una decisione che non ha tardato a rivelarsi azzeccata: già nel primo pomeriggio Durogati aveva un vantaggio di 30 km sui suoi rivali.