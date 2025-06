A Montréal ricevimento con Nazionale di pallavolo maschile

In occasione del 79° anniversario della Festa della Repubblica Italiana e della Giornata Nazionale dello Sport, il consolato generale d'Italia a Montréal, in Canada, annuncia che domenica 15 giugno alle ore 18.00, presso l'Hôtel Le Bonne Entente di Québec City, un ricevimento celebrativo alla presenza di ospiti istituzionali e rappresentanti della comunità italiana. L'evento vedrà la partecipazione straordinaria della Nazionale italiana di pallavolo maschile, attuale campionessa del mondo in carica, impegnata in Canada per disputare una tappa della Volleyball Nations League, guidata dal Commissario Tecnico Ferdinando De Giorgi, tre volte campione del mondo da giocatore e una da allenatore.