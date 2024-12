A Mantova in mostra le foto della F1 degli albori

Immagini ritrovate' è il titolo della mostra di fotografie di Gianni Cancellieri, giornalista e scrittore, a lungo inviato di Autosprint, che sarà inaugurata domenica 8 dicembre nell'ex chiesa della Madonna della Vittoria a Mantova. Cancellieri espone foto che ha scattato lui stesso durante il suo peregrinare come inviato sui circuiti di mezzo mondo e in cui si trovano impresse le immagini di grandi campioni come Jim Clark, Juan Manuel Fangio, Stirling Moss, Graham Hill e tanti altri. Sono foto che ritraggono quei miti dell'automobilismo impegnati in una parabolica, oppure con le mani sporche di olio dopo aver messo a punto il motore del loro bolide prima della gara, o con una smorfia sul viso prima della partenza o dopo una performance buona o pessima che sia; foto che Cancellieri ha scattato e raccolto mentre lavorava per Autosprint come inviato e anche come fotografo. In mostra ci saranno anche venti fotografie di Tazio Nuvolari, il leggendario pilota mantovano che si dilettava a immortalare familiari, amici e colleghi con la sua Zeiss Contax. La mostra, voluta dalla Scuderia Nuvolari Italia e in particolare dal suo fondatore Giampaolo Benedini, resterà aperta sino al 16 gennaio.