'Io adotto un campione' Special Olympics Italia per Christian Dervishi

I club Service aquilani Lions, Rotary L'Aquila, Rotary Gran Sasso d'Italia, Soroptimist, Kiwanis e Panathlon partecipano all'iniziativa 'Io adotto un campione' progetto finalizzato a sovvenzionare la partecipazione dell'atleta aquilano Christian Dervishi (specialità Sci nordico) agli Special olympics world winter games di Torino 2025. Christian, affetto dalla sindrome di Down, è tra i 63 atleti che rappresenteranno l'Italia nell'evento sportivo mondiale dedicato alle persone con disabilità intellettive. Gli Special Olympics world winter games rappresentano un'occasione straordinaria per atleti che affrontano quotidianamente le difficoltà con determinazione, superando i propri limiti per sviluppare autonomia, consapevolezza delle proprie capacità e integrazione sociale attraverso lo sport.