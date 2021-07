Tokyo 2020, Diana Bacosi: Vorrei prendere caffè con Ibrahimovic”

"Se voglio sempre andare a cena con Ibrahimovic? Basterebbe anche un caffè, so che è molto impegnato, per scambiare due parole con lui. So che è un appassionato di caccia e pesca quindi potrebbe fare un salto al tiro a piattello...". Così la medaglia d'argento nello skeet ai Giochi di Tokyo, Diana Bacosi, incontrando i giornalisti a Casa Italia. "Ho letti i libri e visto il documentario sulla sua storia - dichiara ancora - Sin da ragazzo ha saputo quello che valeva e non ha mai avuto paura di dirlo, e poi mi ha colpito come parlava di suo padre. Nel documentario si legge nei suoi occhi un 'amore-odio' ma sempre con tanto rispetto. È una cosa che mi ha colpito veramente tanto", conclude.