Tokyo 2020, calcio: Francia ok con lo show di Gignac, vincono Spagna e Argentina

Dopo la prima giornata di partite delle Olimpiadi di Tokyo 2020, in cui Francia, Argentina e Germania non erano riuscite a vincere, nel secondo giorno l'Albiceleste trova il primo successo battendo di misura l'Egitto grazie a un gol di Medina. Primi tre punti anche per il piccolo Honduras, che batte 3-2 la Nuova Zelanda in rimonta. Vittoria all'ultimo respiro anche per la Francia, che supera il Sudafrica 4-3 grazie alla decisiva rete nel recupero di Savenier e alla tripletta di Gignac.

Getty Images