Tokyo 2020, Butini: "Paltrinieri migliora, pronto per 3 gare"

Dopo la mononucleosi delle scorse settimane, Gregorio Paltrinieri "sta migliorando di giorno in giorno: ora è pronto per l'Olimpiade di Tokyo". Lo ha detto all'ANSA il ct della nazionale di nuoto, Cesare Butini, aggiungendo che "ad oggi è confermata" la partecipazione di Paltrinieri a tre gare: gli 800 e i 1500 stile libero in piscina e la dieci chilometri di fondo nelle acque libere. Al termine di un periodo di allenamento in altura, il nuotatore di Carpi arriverà in Giappone nella giornata di sabato.

