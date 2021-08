La Torre replica ai sospetti di doping sul successo di Jacobs: "Rosicano"

ATLETICA

Il dt dell'ateltica azzurra: "Non sta scritto da nessuna parte che il vincitore dei 100 metri delle Olimpiadi debba essere per forza americano o inglese. Basta con certe storie"

La sorprendente vittoria di Jacobs nei 100 metri ha scatenato gli sconfitti, con gli americani in testa, che lanciano sospetti di doping sul velocista italiano. Il dt dell'atletica azzurra, Antonio La Torre, però, rimanda al mittente ogni accusa più o meno velata. "Lo voglio ribadire una volta per tutte: non sta scritto da nessuna parte che il vincitore dei 100 metri delle Olimpiadi debba essere per forza americano o inglese. Basta con certe storie. Vi ricordo che ai Mondiali di Parigi 2003 vinse Collins, uno che veniva da quattro sassi in mezzo all'oceano, St. Kitts and Nevis. Agli americani potrei citare Coleman (squalificato per doping, ndr), ma le risse da bar non mi piacciono", ha detto.

"Credo ci sia un pochino di fastidio, non so se il termine giusto e' rosicare. C'e' tanta partecipazione a questa gara, è quella che affascina di più. A volte bisogna solo avere la pazienza che i talenti maturino", ha aggiunto.

La Torre ha poi ricordato che Jacobs "ha lavorato benissimo in questo anno e mezzo nonostante la pandemia, e i segnali si sono visti da questo inverno. Ha vinto il titolo europeo a Torun, in Polonia, in 6"47 sui 60 metri, miglior prestazione mondiale dell'anno e nelle dieci all time. Dopo c'è stato il 9"95 a Savona, seguito da un risentimento muscolare che gli ha impedito di partecipare al Golden Gala. La strategia nostra, condivisa, era di dare il massimo alle Olimpiadi".

"Bisogna fare bene il mestiere di giornalisti - ha concluso La Torre - . Sse avesse le ginocchia un po' meno fragili oggi probabilmente avremo celebrato Jacobs campione olimpico di salto in lungo. Marcell ha un personale vicino agli 8,50 metri, la gara è stata vinta con un salto di 8,41".