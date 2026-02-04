Super Bowl 2026: Patriots contro Seahawks 11 anni dopo l'intercetto di Butler

L’1 febbraio 2015 a Glendale in Arizona, però, si è giocata una delle finali più iconiche della storia della NFL. 28 a 24 per i Pats – grazie a un touchdown di Edelman a 2 minuti dal termine del quarto periodo -, ma Russell Wilson riesce a portare la palla a una yard dalla linea di meta. Mancano una manciata di secondi alla fine – esattamente 25 quando parte lo snap - e Seattle può contare su Marshawn Lynch uno dei running back migliori e più potenti della Lega. Se i Seahawks segnano, vincono e sarebbe il secondo SB consecutivo dopo quello vinto un anno prima contro Denver. Tutto farebbe pensare a un gioco di corsa, sarebbe la soluzione più sicura e invece Pete Carroll chiama un lancio. La palla esce dalla mano di Wilson e finisce in quelle di Malcolm Butler che opera un intercetto che rimarrà nella storia. New England vince il titolo, Tom Brady, autore di una prova straordinaria (328 yard e 4 touch down) viene eletto miglior giocatore della partita.