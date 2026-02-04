Super Bowl 2026: Patriots contro Seahawks 11 anni dopo l'intercetto di Butler

Da Madonna ai Rolling Stones: le grandi firme dell'Halftime del Super Bowl
New England Patriots e Seattle Seahawks si ritrovano al Super Bowl 2026. Riviviamo l'iconico scontro del 2015 tra l'intercetto di Butler e il trionfo di Tom Brady.di Gabriele Cattaneo
Undici anni dopo si ritrovano l’una contro l’altra. Anche se c’è davvero poco in comune con quelle squadre perché i Seattle Seahawks e i New England Patriots sono passate attraverso una vera e propria rivoluzione prima di tornare al Super Bowl 2026 (in diretta nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio su Italia 1).
L’1 febbraio 2015 a Glendale in Arizona, però, si è giocata una delle finali più iconiche della storia della NFL. 28 a 24 per i Pats – grazie a un touchdown di Edelman a 2 minuti dal termine del quarto periodo -, ma Russell Wilson riesce a portare la palla a una yard dalla linea di meta. Mancano una manciata di secondi alla fine – esattamente 25 quando parte lo snap - e Seattle può contare su Marshawn Lynch uno dei running back migliori e più potenti della Lega. Se i Seahawks segnano, vincono e sarebbe il secondo SB consecutivo dopo quello vinto un anno prima contro Denver. Tutto farebbe pensare a un gioco di corsa, sarebbe la soluzione più sicura e invece Pete Carroll chiama un lancio. La palla esce dalla mano di Wilson e finisce in quelle di Malcolm Butler che opera un intercetto che rimarrà nella storia. New England vince il titolo, Tom Brady, autore di una prova straordinaria (328 yard e 4 touch down) viene eletto miglior giocatore della partita.
Sono trascorsi 11 anni e chissà se Santa Clara potrà regalare un altro finale così palpitante. L’unica certezza è che tutto è cambiato. Mike Vrabel Brady e Wilson non sono più alla guida di queste due squadre che sono ripartite da zero (compresi gli addii dei due allenatori Bill Belichick e Pete Carroll), ma il lavoro svolto dalle dirigenze le ha riportate a giocare di nuovo per il titolo, a disputare l’ultimo atto, quello per vincere un altro Vince Lombardi Trophy.
