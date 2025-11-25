NFL: i New England Patriots allungano in vetta in AFC, vittoria facile per i Los Angeles Rams in NFC

Una statua per Tom Brady: i Patriots omaggiano la loro leggenda
La franchigia del Massachusetts ha sconfitto per 26-20 i Bengals Cincinnati nel week 12 di regular season, mentre la squadra californiana ha superato per 34-7 i Tampa Bay Buccaneersdi Marco Cangelli
Dopo otto anni, i New England Patriots tornano concretamente a sognare di giocarsi un Super Bowl. La squadra più vincente della storia dell'NFL si è risvegliata da un lungo torpore e sta dominando la stagione 2025-26 allungando in vetta in AFC dopo la week 12. La franchigia del Massachusetts ha infatti sconfitto per 26-20 i Cincinnati Bengals portando così il proprio record a 10-2 che le vale non solo la testa dell'AFC East, ma dell'intera Conference.
Un passo importante in vista dei play-off che appaiono ormai a un passo considerato il distacco accumulato dai Buffalo Bills, sconfitti per 23-19 dagli Houston Texans. Chi invece vede ritornare sotto gli inseguitori sono gli Indianapolis Colts che rimangono sì al comando dell'AFC South, ma subiscono una brutta sconfitta in casa contro i Kansas City Chiefs, rilanciati da un redivivo Patrick Mahomes e a segno con il punteggio di 23-20. A tal proposito occhio ai Jacksonville Jaguars che passano per 27-24 in casa degli Arizona Cardinals, ma soprattutto si portano a una sola lunghezza dai Colts.
Sorpasso completato in AFC North con i Baltimore Ravens che mettono a segno il quinto successo consecutivo contro i New York Jets, superati per 23-10, e affiancano così i Pittsburgh Steelers, sconfitti per 31-28 dai Chicago Bears.
In NFC continua il dominio dei Los Angeles Rams che rimangono in quota con un record di 9-2 grazie alla larga affermazione sui Tampa Bay Buccaneers per 34-7 e si mantengono al comando nella NFC West. In NFC East cadono i Philadelphia Eagles che vengono superati per 24-21 in casa dei Dallas Cowboys, mentre in NFC South i Carolina Panthers non sfruttano il k.o. dei Tampa Bay Buccaneers dovendosi arrendere per 20-9 ai San Francisco 49ers.
