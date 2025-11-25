NFL: i New England Patriots allungano in vetta in AFC, vittoria facile per i Los Angeles Rams in NFC

Dopo otto anni, i New England Patriots tornano concretamente a sognare di giocarsi un Super Bowl. La squadra più vincente della storia dell'NFL si è risvegliata da un lungo torpore e sta dominando la stagione 2025-26 allungando in vetta in AFC dopo la week 12. La franchigia del Massachusetts ha infatti sconfitto per 26-20 i Cincinnati Bengals portando così il proprio record a 10-2 che le vale non solo la testa dell'AFC East, ma dell'intera Conference.