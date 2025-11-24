NFL: i Baltimore Ravens puntano alla sesta vittoria consecutiva, i Cincinnati Bengals cercano il riscatto nel Thanksgiving Day

Nfl, tappa in Spagna: Miami-Washington al Bernabeu
© Getty Images
© Getty Images
La franchigia del Maryland punta a rafforzare la vetta in occasione della sfida contro la squadra dell'Ohio, in diretta su Canale 20 nella notte di venerdì 28 novembredi Marco Cangelli
La sfida fra Baltimore Ravens e i Cincinnati Bengals non solo animerà la serata del Thanksgiving, ma rappresenterà anche uno spartiacque fondamentale per la Regular Season di NFL. Le due squadre si presenteranno al via della sfida in programma alle 2.20 di venerdì 28 novembre (in diretta su Canale 20) con umori differenti considerato che la franchigia del Maryland si è appena ripresa la vetta dell'AFC North, mentre la formazione dell'Ohio arranca dopo un inizio di stagione particolarmente complicato.
I favori del pronostico pendono quindi tutti sugli uomini di John Harbaugh che, dopo aver giocato per quasi un mese in trasferta, sono tornati a vincere all'M&T Bank Stadium superando in rimonta i New York Jets per 23-10. Un successo che allunga la striscia positiva a cinque affermazioni consecutive e porta il record a 6-5, fondamentale per superare in vetta i Pittsburgh Steelers e rilanciarsi nella corsa verso i play-off.
Gli inizi sono stati tutt'altro che incoraggianti per Lamar Jackson che hanno incassato cinque sconfitte nelle prime sei settimane prima di svoltare e completare un filotto che fa ben sperare in vista dello scontro diretto con gli Steelers, in programma il 30 novembre prossimo. Molto dipenderà anche dalle condizioni di Jackson, costretto a saltare le prime partite a causa di un infortunio al bicipite femorale prima di essere tormentato da problemi alle caviglie e un dolore al ginocchio.
Il 28enne di Pompano Beach ha voluto comunque scendere in campo contro i Jets, ma le difficoltà offensive dei Ravens sono emerse in tutta la sua chiarezza, a dimostrazione che senza il proprio quarterback titolare la situazione cambia decisamente. I Ravens si sono quindi dovuti affidare alle corse di Derrick Henry a fronte di una difesa che finora si è dimostrata impenetrabile.
© Getty Images
© Getty Images
L'opposto sta accadendo ai Cincinnati Bengals che stanno facendo i conti con una crisi senza fine. La franchigia guidata da Zac Taylor è stata superata nell'ultimo turno dai New England Patriots per 20-26 in una sfida che ha visto gli ospiti allungare ulteriormente al comando dell'intera AFC.
I Bengals non vincono una sfida dallo scorso 17 ottobre e ora si trovano al terzo posto nell'AFC North con un record di 3-8, ben lontani da un'eventuale conquista di una wild card per i play-off. Servirebbe una scossa per tornare in gioco per la fase a eliminazione diretta ed evitare di chiudere anzitempo la propria stagione.