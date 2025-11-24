NFL: i Baltimore Ravens puntano alla sesta vittoria consecutiva, i Cincinnati Bengals cercano il riscatto nel Thanksgiving Day

Gli inizi sono stati tutt'altro che incoraggianti per Lamar Jackson che hanno incassato cinque sconfitte nelle prime sei settimane prima di svoltare e completare un filotto che fa ben sperare in vista dello scontro diretto con gli Steelers, in programma il 30 novembre prossimo. Molto dipenderà anche dalle condizioni di Jackson, costretto a saltare le prime partite a causa di un infortunio al bicipite femorale prima di essere tormentato da problemi alle caviglie e un dolore al ginocchio.