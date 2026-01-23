NFL, la notte della verità: Rams-Seahawks vale il Super Bowl. Diretta in chiaro su Canale 20
Notte di grande football su Mediaset: Rams vs Seahawks per il Super Bowl. Diretta su Canale 20 tra domenica 25 e lunedì 26 gennaio
© NFL
L'attesa è finita. L'ultimo ostacolo prima del Super Bowl è un affare di famiglia, un derby brutale tra due rivali storiche della NFC West. Los Angeles Rams e Seattle Seahawks si giocano il titolo della National Football Conference e il biglietto per la finalissima. Uno spettacolo che gli appassionati italiani potranno godersi liberamente: il match sarà trasmesso in diretta esclusiva in chiaro su Canale 20 (e in streaming su Mediaset Infinity) nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 gennaio.
Attacco contro difesa: la sfida perfetta
Mai come quest'anno i numeri raccontano lo scontro di filosofie. Sarà solo la terza volta dal 1970 che una finale di Conference mette di fronte il miglior attacco della lega contro la miglior difesa. Da una parte i Rams, macchina da guerra capace di segnare 30.5 punti a partita in questa regular season; dall'altra i Seahawks, un bunker impenetrabile che ha concesso appena 17.2 punti di media agli avversari.
I precedenti e la stagione 2025
In stagione regolare è finita in parità: una vittoria a testa, entrambe in casa. Ma se il successo dei Rams (21-19) è stato figlio delle intercettazioni, quello di Seattle alla Week 16 è già leggenda: una rimonta folle da -16 nell'ultimo quarto, vinta 38-37 all'overtime. La storia dei playoff, però, sorride a Los Angeles: nei due precedenti scontri in postseason (2004 e 2020), i Rams hanno sempre vinto in trasferta. Ora ci riprovano partendo dalla Wild Card, cercando di diventare la quinta squadra nella storia a raggiungere il Super Bowl partendo dalle retrovie (come i Bucs di Brady o i Packers di Rodgers).
La partita: il "traditore" Kupp e la gioventù in panchina
La partita è ricca di storie incredibili. I riflettori saranno puntati su Cooper Kupp: l'ex eroe dei Rams, MVP del Super Bowl LVI vinto proprio con LA, ora veste la maglia di Seattle. Sarà il quinto giocatore nella storia ad affrontare nei playoff la squadra con cui ha vinto il titolo di MVP. In panchina sarà una sfida tra "ragazzi prodigio": Sean McVay (che festeggia 40 anni proprio alla vigilia del match) sfida il 38enne Mike Macdonald. È solo la seconda volta che due head coach under-40 si giocano l'accesso al Super Bowl. Infine, occhio a Sam Darnold: il quarterback di Seattle, al suo primo anno con la squadra, sta cercando di emulare proprio Matthew Stafford (che vinse il titolo al primo anno coi Rams nel 2021) per portare i Seahawks al loro quarto Super Bowl della storia.
NFL, dove vedere Rams-Seahawaks
Tutti gli ingredienti per una notte indimenticabile, da vivere in diretta su Canale 20 a partire dalle 00.20 con telecronaca di Gabriele Cattaneo e Federico Mastria.