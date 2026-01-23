NFL, la notte della verità: Rams-Seahawks vale il Super Bowl. Diretta in chiaro su Canale 20

L'attesa è finita. L'ultimo ostacolo prima del Super Bowl è un affare di famiglia, un derby brutale tra due rivali storiche della NFC West. Los Angeles Rams e Seattle Seahawks si giocano il titolo della National Football Conference e il biglietto per la finalissima. Uno spettacolo che gli appassionati italiani potranno godersi liberamente: il match sarà trasmesso in diretta esclusiva in chiaro su Canale 20 (e in streaming su Mediaset Infinity) nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 gennaio.