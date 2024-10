Super Bowl 2025, chi canterà all'Halftime? Ritorno sul palco per Kendrick Lamar

La scelta di puntare su Kendrick Lamar per l'Halftime del Super Bowl rappresenta un ritorno della musica hip pop sul palco più seguito d'America e non solo. Emerso sulla scena hip-pop a metà degli Anni Duemila con lo pseudonimo di K-Dot, Lamar ha ottenuto un grande successo musicale ed economico a partire dal 2011 con la pubblicazione del suo primo album in studio, "Section.80", e l'uscita nel 2012 del brano "Good Kid, M.A.A.D City". In grado di conquistare ben 17 Grammy nel corso della sua carriera, il cantante di Compton ha conquistato nel 2018 con l'album "DAMN" il premio Pulitzer per la musica diventando il primo artista non classico o jazz ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento. L'anno successivo ottiene con "All the Stars" una nomination all'Oscar come miglior canzone originale, mentre nel 2024 è in cima alle classifiche di Billboard con l'inno "Not Like Us" e "Like That", con Future e Metro Boomin.