Super Bowl, quanto costa la pubblicità ? Sette milioni di dollari per trenta secondi di celebrità

FOOTBALL AMERICANO

L'evento richiamerà almeno 110 milioni di spettatori facendo volare i prezzi e richiamando numerose celebrità

Se Andy Warrol sosteneva che a ciascuno di noi nella vita spettassero almeno quindici minuti di celebrità, al Super Bowl non si potrebbe dire lo stesso. Basta comprarsi uno spazio di 30 secondi per essere visti da almeno 110 milioni di persone in tutto il mondo e rimanere così impressi nella memoria. Tutto molto semplice, se non fosse che i costi non sono propriamente alla portata di tutti. Se vi state già spaventando per la cifra che potrebbe esservi richiesta per metter in onda una pubblicità durante l'Halftime Show, allora tranquillizzatevi: in un'edizione dove tutto è cresciuto, almeno in questo caso la spesa sembra essersi bloccata allo scorso anno.

QUANTO COSTA UN MINUTO DI PUBBLICITA' AL SUPER BOWL 2023? SETTE MILIONI DI DOLLARI PER 30 SECONDI DI SPOT

Dopo aver fatto un lungo respiro, passiamo ai freddi numeri. Qualora foste interessati sarà necessario sborsare sette milioni di dollari per una durata di trenta secondi, l'equivalente di circa sei milioni e mezzo di euro. In parole povere circa ventitremila dollari al secondo (poco più di ventunmila euro alle nostre latitudini).

Se state pensando che si tratti di qualcosa di impossibile da raggiungere, rimarrete stupiti notando come al 1 febbraio tutti i spazi pubblicitari messi a disposizione dai principali network americani erano già stati occupati per l'11 febbraio, giorno in cui andrà in scena la sfida fra i Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers.

Nonostante l'ondata inflattiva che ha colpito il globo nel 2023, la tariffa è rimasta uguale, ma attenzione, negli ultimi vent'anni il prezzo per uno spazio pubblicitario è aumentato del 200% contando che nel 2004 con soli 2,5 milioni di dollari ce la si poteva cavare tranquillamente. Già dieci anni dopo era necessario spendere 4 milioni, ma nulla di paragonabile quanto è necessario spendere ora.

SUPER BOWL, CHI SONO GLI INSERZIONISTI? DA MARTIN SCORSESE A LIONEL MESSI, ECCO I PROTAGONISTI DELLE PUBBLICITA'

Spendere per 30 secondi non basta, è necessario anche trovare la persona giusta per promuovere il proprio prodotto. All'Allegiant Stadium di Paradise farà per esempio il suo esordio Martin Scorsese che debutterà con uno spot di SquareSpace mentre, in un altro carosello per Uber Eats, Jennifer Aniston si riunirà con l'ex di Friends David Schwimmer.

Fatti salvi il concerto di meta' partita di Usher e la ancora non confermata presenza di Taylor Swift ad applaudire il boyfriend Travis Kelce, il Super Bowl 2023 non e' soltanto sport. La potenziale presenza di Taylor ha colorato di rosa l'audience tipicamente maschile ed ecco in campo anche brand del beauty come e.l.f. Cosmetics e Nyx Professional Makeup, una sussidiaria L'Oreal: "placchera'" l'industria del football mettendo in prima linea la cantante Cardi B. e "altre donne di potere".

Non mancheranno le pubblicita' tradizionali: tra le marche di birra Michelob gioca con Lionel Messi e Jason Sudeikis di Ted Lasso, mentre Budweiser rispolvererà i leggendari cavalli Clydesdale. Non ci saranno per la prima volta dal 2021 due colossi dell'auto - General Motors e Stellantis - sulla scia dello sciopero del sindacato United Auto Workers: sul fronte delle quattroruote saranno in pista Toyota, Kia, Bmw e Vw, quest'ultimo brand per la prima volta al Super Bowl in oltre un decennio. Il gatto di Kate McKinnon che fa miao per la maionese Hellmann's e Kris Jenner che tira le sorti con un biscotto Oreo hanno in comune una cifra da capogiro: grazie a un'audience di almeno cento milioni di spettatori circa.

Vedi anche super bowl 2024 Super Bowl, quanto costa un biglietto ? Cifre da capogiro per l'evento più atteso d'America

SUPER BOWL, CHI FARA' LA PUBBLICITA'? CI SARA' ANCHE UN'AZIENDA ITALIANA

Anche un'azienda italiana sara' presente in uno degli spot che andranno in onda durante il Super Bowl che si gioca domenica notte a Las Vegas fra Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers. Si tratta della Macron, e la sua presenza e' legata al fatto che 'vestirà' il Wrexham, squadra gallese di proprieta' dell'attore Ryan Reynolds coinvolta in uno spot pubblicitario interpretato dal due volte premio Oscar Sir Anthony Hopkins.

Si vedra' la mascotte del Wrexham indossare la maglia e quindi il 'Macron Hero' simbolo dell'azienda bolognese. Cosi' anche il calcio del Regno Unito si mette in mostra al Super Bowl, tramite questo club del Galles dall'anima hollywodiana e dallo stile Made in Italy. Ma perche' proprio il Wrexham? Perche' la societa' di bevande a base di caffeina che e' 'Stadium Partner' del club gallese ha deciso di concentrare sul calcio il proprio video promozionale che andra' in onda negli States durante il Super Bowl .

Nello spot si vedra' Hopkins prepararsi con grande intensita' e trasporto per entrare nella parte che dovra' interpretare, ma che alla fine si rivelera' essere quella della mascotte del Wrexham, il drago Wrex. Vestito con la maglia Home 2023/24 del club gallese, la mascotte incita i tifosi e poi il grande attore sorseggia la bevanda ghiacciata spiegando come proprio questa "sia in grado di far nascere il drago sputafuoco".

QUALI SONO I COSTI DI UN BIGLIETTO AL SUPER BOWL? SARA' NECESSARIO SPENDERE ALMENO 10.000 DOLLARI

Partendo dai dati riportati dal programma di vendita americano e riportati dal New York Times, coloro che vorranno esser presenti fra gli spalti dell'Allegiant Stadium di Las Vegas dovranno sborsare 9.835 dollari, una cifra che supera di poco i 9.000 euro, Una spesa non indifferente, soprattutto se messa a confronto con quanto accaduto lo scorso anno quando, per vedere la vittoria dei Kansas City Chiefs sui Philadelphia Eagles, "bastavano" poco più di quattromila dollari per un incremento del 170 %. Molto dipende dalla possibilità di incontrare star del cinema e della canzone a partire da Taylor Swift, attesa dopo la tappa di Tokyo del suo Eras Tour e decisa a tifare il fidanzato Travis Kelce, tight end dei Chiefs.

QUAL E' IL PREZZO DEI TICKETS PER LA FINALE DEL SUPER BOWL? IL PIU' COSTOSO SUPERA I 14.000 DOLLARI

Nonostante i costi non siano proprio indifferenti, c'è chi è disposto a fare follie pur di esser presente a Las Vegas. Il punto più alto è stato toccato da un acquirente che ha deciso di spendere 14.810 dollari per un singolo ticket, tuttavia c'è chi si è superato e ha sborsato 88.860 dollari per sei biglietti.

Vedi anche super bowl 2024 Super Bowl 2024: dove vedere la partita in tv e gli orari

CHI GIOCA IL SUPER BOWL NEL 2024 ? DOVE VEDERLO IN TV ? LIVE SU ITALIA 1

Sono passati diversi decenni dalla prima volta, eppure il Super Bowl rimane ancora oggi un evento di culto targato Mediaset. Nel nostro paese la manifestazione sarà trasmessa nella notte di domenica 11 febbraio alle ore 00.15 su Italia 1 con i Kansas City Chiefs che proveranno a difendere il titolo dagli attacchi dei San Francisco 49ers, decisi a raggiungere New England Patriots e Pittsburgh Steelers in vetta alla classifica dei team più vincenti.

DOVE SI GIOCHERÀ IL SUPER BOWL LVIII? QUANTI SPETTATORI CI SARANNO ? LA PRIMA VOLTA DI LAS VEGAS

Inaugurato nel 2020 dopo tre anni di lavori e una spesa pari a 1,97 miliardi di dollari, l'Allegiant Stadium di Paradise ha cambiato letteralmente il mondo del football americano diventando il secondo stadio più costoso della storia. Posto nella periferia di Las Vegas, l'impianto può ospitare fino a 65.000 spettatori nelle partite del campionato di NFL, con una capienza dello stadio del Super Bowl che può esser estesa sino a 72.000 posti. Il colosso presenta 10 livelli con tetto trasparente in ETFE, completamente climatizzato, con il nero e l'argento a farla da padrona insieme a lunghe file di luci a led che ricordano la livrea di un'auto sportiva.

Un'estetica che ricorda molto lo stemma dei Las Vegas Raiders e che consente alla struttura di diventare inconfondibile in tutti gli Stati Uniti, soprattutto dopo aver fatto le prove generali nel 2021 e nel 2022 quando ha ospitato il Pro Bowl, tradizionale appuntamento dell'All-Star Game dell'NFL posizionato a fine stagione e fondamentale per fare il punto della situazione in vista del momento clou.

CHI HA VINTO IL SUPER BOWL 2022? IL TRIONFO DEI CHIEFS E IL LUNGO DOMINIO DI ANDY REID

Le ultime edizioni della finale del Super Bowl sono state quasi sempre ad appannaggio dei Kansas City Chiefs. La squadra del Missouri ha saputo raggiungere per quattro volte la sfida decisiva per ben tre volte negli ultimi quattro anni scrivendo il proprio nome nell'albo d'oro del campionato statunitense sia nel 2019 che nel 2022. Una tradizione che si è però rafforzata soltanto a cavallo dell'attuale decennio con la squadra guidata da Andy Reid che attendeva un'occasione del genere dal 1969 quando aveva alzato il trofeo al cielo superando per 23-7 i Minnesota Vikings. Gli attuali campioni dell'NFL avevano già un precedente nel 1966 quando gli uomini di Hank Stram si erano dovuti arrendere ai Green Bay Packers ottenendo un risultato alla fine del match di 10-35 incrementando però la propria esperienza nel campo.

Per rivederli nuovamente nella finale dell'NFL è necessario tornare indietro a cinque anni fa quando Andy Reid che, dopo aver guidato la franchigia per sei anni, è riuscito a centrare il colpo grosso giungendo alla fine del match vinto i San Francisco 49ers per 31-20 e aprendo così un ciclo travolgente caratterizzato dalla pesante battuta d'arresto del 2021 contro i Tampa Bay Buccaneers e il successo al cardiopalmo del 2022 contro i Philadelphia Eagles.

SUPER BOWL 2023, CHI SI ESIBIRA' ALL'HALFTIME SHOW? DOPO RIHANNA TORNA USHER

Per quanto sia celebre in tutto il mondo, Taylor Swift non ha mai cantato all'Halftime Show del Super Bowl. A inizio stagione la 34enne americana era stata accostata al principale evento sportivo dell'anno, tuttavia l'artista avrebbe declinato l'offerta affermando di non aver fretta e di esser pronta a esordire nei prossimi anni. A salire sul palco di Las Vegas sarà Usher che tornerà a esibirsi in solitaria dopo l'esperienza nel 2011.