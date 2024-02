Super Bowl, tutti attendono Taylor Swift: dal fidanzamento con Travis Kelce alla corsa alla Casa Bianca

FOOTBALL AMERICANO

La cantante americana è finita sotto i riflettori per le simpatie espresse nei confronti del candidato alla presidenza degli Stati Uniti Joe Biden e il rapporto con il giocatore dei Kansas City Chiefs che potrebbe trasformare il Super Bowl in una mossa elettorale

Tutti l'aspettano, forse più della partita stessa, perchè Taylor Swift è la vera regina del Super Bowl 2023. Dopo aver fatto incetta di premi all'ultima edizione dei Grammy Awards, la cantante statunitense è attesa da tutta America, ma non solo, per la finale di NFL fra i Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers. Nonostante sia ancora tutto in bilico per via della tappa giapponese del The Eras Tour in programma ventiquattr'ore prima del match dell'Allegiant Stadium, Taylor Swift è finita nel "frullatore" mediatico per via di un suo presunto appoggio alla campagna elettorale di Joe Biden, in perfetto contrasto con l'ascesa di Donald Trump.

PERCHE' TAYLOR SWIFT SI SAREBBE SCHIERATA CONTRO TRUMP? IL FIDANZAMENTO CON TRAVIS KELCE E L'UTILIZZO DEL SUPER BOWL COME VETRINA ELETTORALE

Partendo dal presupposto che la stessa teoria deriverebbe dalle fasce più conservatrici degli Stati Uniti, Taylor Swift avrebbe sfruttato la propria relazione con il tight end dei Kansas City Chiefs Travis Kelce per sostenere la campagna elettorale di Joe Biden. La situazione è stata suffragata dal commentatore conservatore Jesse Watters a Fox News si è espresso con i seguenti termini: “Sapete come siamo arrivati a questo? Quattro anni fa l’unità per le Operazioni psicologiche del Pentagono ha suggerito Taylor Swift come un’arma a una riunione della NATO?!?”.

Parole che pesano, ma che hanno trovato terreno fertile su X dove in molti si sono schierati contro l'icona del pop a stelle e strisce sostenendo come il fidanzamento con Kelce rappresenterebbe un modo per "truccare" l'esito del Super Bowl e spostare gli equilibri politici a favore di Biden, già sostenuto da Swift nel corso della corsa alla Casa Bianca nel 2020 dopo l'appoggio offerto al candidato democratico al Senato del Tennessee Phil Bredesen nel 2018. "Ha votato contro paghe eque per le donne, si è opposta alla legge contro la violenza sulle donne che in fondo ci difende dagli abusi domestici e dallo stalking!” spiegò all'epoca l'artista in merito alle scelte di Trump nel corso del documentario Miss Americana.

TAYLOR SWIFT E TRAVIS KELCE, QUANDO E' INIZIATA LA LORO RELAZIONE? L'INTERVENTO DELL'ENTOURAGE E QUEL MESSAGGIO GALEOTTO

In realtà dietro la storia d'amore fra Taylor e Travis non vi sarebbe alcun riferimento politico, semplicemente si tratterebbe del lieto fine di una bella favola. Secondo quanto raccontato dal giocatore dei Kansas City Chiefs il tutto sarebbe iniziato perché lui stesso non avrebbe celato i suoi sentimenti nei confronti dell'artista. Ciò sarebbe arrivato a orecchio dell'entourage di Taylor che avrebbe fatto presente alla cantante tanto da spingerla a farsi avanti con un messaggio.

Da lì è partito tutto con Kelce che avrebbe corteggiato a lungo Swift facendole comprendere come le intenzioni fossero serie e come lui non fosse come i precedenti compagni che si erano affiancati alla star della musica mondiale. La relazione è stata resa pubblica alla fine dell'estate 2023 con la comparsa allo stadio di Taylor che ha seguito ben dodici volte le partite del campionato di football americano e, al termine dell'incontro vittorioso sui Baltimore Ravens, è scesa in campo per abbracciare e baciare il suo Travis sussurrandogli alcune parole all'orecchio.

Taylor Swift corre in campo per festeggiare con il suo Travis l'accesso al Super Bowl































































































SUPERBOWL 2023, PERCHE' TAYLOR SWIFT POTREBBE SALTARE IL MATCH? IL TOUR MONDIALE E IL CONCERTO A TOKYO

Se vi state chiedendo come sostenere una relazione a distanza, Taylor e Trevis potrebbero offrirvi qualche spunto. L'artista ha già spostato gli equilibri in NFL tanto da generare un giro d'affari di circa 331,5 milioni di dollari sia per la franchigia del Missouri. Dal 7 al 10 febbraio la miss americana sarà però impegnata con il suo The Eras Tour a Tokyo con il concerto che si concluderebbe poche ore prima del Super Bowl LVIII costringendola a usufruire di uno dei suoi jet privati per raggiungere l'amato Travis sul campo di Las Vegas.

Presupponendo che Taylor Swift dovesse farcela a completare un'impresa a dir poco titanica per chiunque, dovrebbe far i conti con un "avversario" chiamato fuso orario. Partendo da Tokyo (diciassette ore avanti rispetto a Las Vegas) in direzione Stati Uniti, la star mondiale del pop dovrebbe attraversare la linea internazionale del cambio data tornando difatti indietro nel tempo. Il concerto è in programma alle 18 giapponesi di sabato 10 febbraio e potrebbe aver una durata attorno alle cinque ore concludendosi attorno alle 23 del giorno stesso.

A quell'ora a Las Vegas sarebbero le 6 del mattino di sabato 10 febbraio e, come riportato dal giornalista di NFL Network Ian Rapoport, ci sarebbe tutto il tempo per completare l'opera. "Immaginando un volo di 12 ore, che decolli diciamo un'ora dopo il concerto, Taylor Swift potrebbe arrivare a Las Vegas, per il Super Bowl, fra le 7 e le 8 di sera di sabato. Giusto in tempo per la festa della vigilia". In parole povere, un'impresa degna del film "Ritorno al futuro".

TAYLOR SWIFT CANTERA' ALL'HALFTIME SHOW? IL CONCERTO DI USCHER E UN ESORDIO RIMANDATO AL FUTURO

Per quanto sia celebre in tutto il mondo, Taylor Swift non ha mai cantato all'Halftime Show del Super Bowl. A inizio stagione la 34enne americana era stata accostata al principale evento sportivo dell'anno, tuttavia l'artista avrebbe declinato l'offerta affermando di non aver fretta e di esser pronta a esordire nei prossimi anni. A salire sul palco di Las Vegas sarà Usher che tornerà a esibirsi in solitaria dopo l'esperienza nel 2011.

SUPER BOWL IN TV, DOVE GUARDARLO? IN DIRETTA SU ITALIA 1

Sono passati diversi decenni, eppure il Super Bowl rimane ancora oggi un evento di culto targato Mediaset. Nel nostro paese la diretta che prenderà il via nella notte di domenica 11 febbraio alle ore 00.15 su Italia 1 con i Kansas City Chiefs che proveranno a difendere il titolo dagli attacchi dei San Francisco 49ers, decisi a raggiungere New England Patriots e Pittsburgh Steelers in vetta alla classifica dei team più vincenti