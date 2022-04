SportMediaset in pista con Federico Leo per la smart EQ fortwo e-cup

A VALLELUNGA

Campione in auto e YouTuber, dopo il debutto nel motorsport elettrico del 2021 torna più carico che mai

Continua anche per la stagione 2022 la partnership tra la smart EQ fortwo e-cup e SportMediaset, che schiererà ad ogni appuntamento un ospite speciale: a Vallelunga sarà Federico Leo a guidare la smart EQ fortwo. Milanese, Leo vanta una notevole esperienza grazie a tre titoli GT e una scintillante carriera che l'ha portato fino in GP2. Da qualche anno "Fede" è diventato anche uno YouTuber di successo e nel 2021 ha fatto il suo debutto nelle competizioni elettriche proprio sul circuito capitolino. smart EQ fortwo e-cup

Pilota di ottimo valore, Federico Leo ha scalato tutti i gradini della carriera in monoposto per arrivare in F1, riuscendo a ben figurare nell’attuale F2 nella gara di Abu Dhabi. Nel 2011 Leo decide per il passaggio tra le Gran Turismo, dove lascia subito il segno grazie al titolo di campione europeo FIA GT3 2011, ripetendosi poi l’anno successivo nell'International GT Open. Il titolo italiano arriva invece nel 2016. Da qualche anno, Federico ha intrapreso anche la carriera di YouTuber, raccontando in modo sempre originale alle migliaia di follower che lo seguono tutti i segreti del mondo delle corse.