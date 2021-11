Smart e-cup, è di Lucamaleonte l'ultimo manifesto della stagione

In attesa che si scateni in pista, lo spettacolo viene proposto nell'ultimo artwork di Lucamaleonte per il weekend di smart EQ fortwo e-cup in quel di Vallelunga. Un amnifesto inedito, carico di elementi naturali. Chi sarà il campione dell’edizione 2021 della smart e-cup? Entrambe le gare saranno trasmesse in live streaming sulla pagina Facebook di SportMediaset.