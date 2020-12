Le finali di Autumn Nations Cup in esclusiva su SportMediaset: Galles-Italia sul 20 e non solo

Sabato 5 e domenica 6 dicembre, in esclusiva in chiaro sul canale “20” e in diretta streaming su SportMediaset.it, le finali dell’Autumn Nations Cup. L’Italrugby, arrivata terza nel suo girone, scende in campo sabato 5 dicembre alle ore 17:45 a Llanelli contro il Galles, nella gara valida per il quinto posto. Il match è visibile in esclusiva in chiaro sul canale “20” e in diretta streaming su SportMediaset.it. Domenica 6 dicembre, alle ore 15:00 e sempre in diretta sul canale diretto da Marco Costa e sulle piattaforme Mediaset, finale per il primo posto tra Inghilterra e Francia. Le altre sfide sono trasmesse in live streaming su SportMediaset.it sabato 5 dicembre: alle ore 13:00 Georgia-Fiji vale il settimo posto, mentre alle 15:15 il match Irlanda-Scozia per il gradino più basso del podio. Le telecronache delle partite in chiaro sul "20" sono affidate a Gianluca Barca con il commento tecnico dell’ex-rugbista Paul Griffen.