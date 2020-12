L’Irlanda batte la Scozia e chiude 3ª, prima vittoria per le Fiji

Arrivano i verdetti dell'Autumn Nations Cup per Irlanda e Fiji, che con il successo ai danni di Scozia (31-16) e Georgia (24-38) chiudono questa nuova competizione al 3º e 7º posto. I verdi suggellano il 2020 alla grande, seppur la finalina con la Scozia sia stata più dura del previsto, soprattutto in avvio, grazie alle numerose punizioni realizzate dalla selezione del Cardo. Per i fijani, invece, arriva la prima e unica gioia nel solo match disputato in questa competizione a causa dei numerosi casi di Covid-19 che li ha costretti a rinunciare alle tre partite del girone B. Ci si aspettava qualcosa di più dalla Georgia, perlomeno in quella che sarebbe dovuta essere la partita più abbordabile per loro.

Getty Images