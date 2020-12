L’Italia crolla sul più bello e chiude al 6º posto: il Galles vince 38-18

AUTUMN NATIONS CUP

L'Italrugby chiude l'Autumn Nations Cup al sesto posto e con zero vittorie conquistate (esclusa la vittoria a tavolino per 28-0 con le Fiji). Gli Azzurri alzano bandiera bianca anche nel confronto contro il Galles in quel di Llanelli al Parc y Scarlets. Una partita che si era messa su binari favorevoli per il gruppo di Smith, in vantaggio 17-18 per un buon lasso di tempo, con la spia della riserva che però si è accesa sul più bello. Gli uomini di Wayne Pivac hanno quindi aumentato il possesso dell'ovale e surclassato l'Italia, chiudendo comodamente 38-18. Galles-Italia, gli scatti dell'ultimo match degli Azzurri Getty Images

Un inizio decisamente in sordina per l’Italrugby, che nel giro di appena 17’ si trova già sotto 14-0 con le mete di Hardy e Parry trasformate da Sheedy. Ma gli Azzurri, al posto di disunirsi, cominciano a conquistare terreno e trovare lucidità. Al 20’ Garbisi va tra i pali per il 14-3 dopo un fallo fischiato ai rossi. Ma non è tutto, perché al 34’ è Canna a lanciare l’inserimento di Zanon che va in meta (14-10) riportando la sua squadra in partita. Garbisi non trasforma, ma il 14-13 arriva a due minuti dalla chiusura del primo tempo con un altro calcio tra i pali del numero 10. È una rimonta impressionante quella dei ragazzi di Smith, che vanno negli spogliatoi in superiorità numerica per il cartellino giallo sventolato ad Adams.

L’entusiasmo con cui si è chiuso il primo tempo fa da scia per l’inizio del secondo, con l’Italia che comincia a sognare il colpaccio al 49’. Dopo una punizione trasformata da Sheedy (17-13), Meyer risponde volando in meta dopo una splendida azione multifase per il 17-18 azzurro che significa vantaggio. Il Galles sembra risentire il colpo, il gioco non è più fluido, ma fa tutto l’Italia al 57’ con una difesa da rivedere per la fuga in meta di Davies. Trasformazione di Sheedy per il nuovo vantaggio del Galles: 24-18. L’Italia crolla al 69’, con il Galles che prende il largo con una meta (confermata dopo la visione del TMO) di North. La trasformazione porta il Galles sul 31-18, un risultato forse esagerato per quello che si è visto nel corso degli 80’. Il Galles dilaga al 73' con la meta finale di Tipuric e la conversione di Sheedy. Un ultimo tentativo azzurro sullo scadere, con il pallone che scivola dalle mani Monty Ioane (al debutto questa sera con l’Italia), consegna la vittoria per 38-18 al Galles.

Galles v Italia 38-18