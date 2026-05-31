TENNIS

Roland Garros, lunedì tricolore a Parigi: quando giocano Arnaldi, Berrettini e Cobolli

Tre azzurri impegnati per gli ottavi di finale, il primo a scendere in campo sarà il romano n.10 del ranking

31 Mag 2026 - 13:23
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C'è un'Italia che vince al Roland-Garros. E ricomincia da tre. A pochi giorni dall'80/o anniversario della Repubblica, volano come Frecce tricolori nel cielo di Parigi gli azzurri impegnati nello slam francese: Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno centrato il passaggio agli ottavi in una giornata trionfale quanto lunga e ora sognano in grande. Lunedì tre dei quattro ottavi di singolare maschile vedranno un azzurro protagonista, il primo sarà il numero 10 del ranking mondiale, che aprirà la giornata sul Philippe Chatrier contro Zachary Svajda, poi toccherà a Berrettini cercare di 'vendicare' Sinner battendo Juan Manuel Cerundolo e a chiudere la giornata, sempre sul Suzanne Lenglen, ci sarà la sfida tra Arnaldi e Frances Tiafoe, n.19 del seeding.

Roland Garros: impresa Berrettini, agli ottavi dopo oltre 5 ore di gioco

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Il match di Cobolli, da molti considerato il favorito per la finale della parte alta del tabellone, inizierà alle 11 e il vincitore troverà nei quarti chi la spunterà tra Felix Auger-Aliassime e Alejandro Tabilo, terzo match sullo Chatrier dalle 11, non prima delle 15.30. 

Berrettini giocherà invece sul Suzanne Lenglen e per la prima volta in carriera sfiderà Cerundolo, reduce dalla terza partita più lunga nella storia del torneo. Il loro sarà il terzo match dalle 11, quindi appuntamento in campo intorno alle 15. 

A chiudere la giornata sarà invece la sfida tra Arnaldi e Frances Tiafoe, che chiuderanno il programma del Lenglen dopo la partita di Berrettini, quindi verso le 18. In caso di doppio successo azzurro ai quarti ci sarebbe il derby dei Matteo.

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