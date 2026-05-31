Roland Garros, lunedì tricolore a Parigi: quando giocano Arnaldi, Berrettini e Cobolli

C'è un'Italia che vince al Roland-Garros. E ricomincia da tre. A pochi giorni dall'80/o anniversario della Repubblica, volano come Frecce tricolori nel cielo di Parigi gli azzurri impegnati nello slam francese: Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno centrato il passaggio agli ottavi in una giornata trionfale quanto lunga e ora sognano in grande. Lunedì tre dei quattro ottavi di singolare maschile vedranno un azzurro protagonista, il primo sarà il numero 10 del ranking mondiale, che aprirà la giornata sul Philippe Chatrier contro Zachary Svajda, poi toccherà a Berrettini cercare di 'vendicare' Sinner battendo Juan Manuel Cerundolo e a chiudere la giornata, sempre sul Suzanne Lenglen, ci sarà la sfida tra Arnaldi e Frances Tiafoe, n.19 del seeding.