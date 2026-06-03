Roland Garros 2026, Berrettini: "Problema all'anca, volevo finire in un altro modo"

Berrettini prova ad analizzare il problema fisico che lo ha costretto al ritiro: "È sicuramente l'anca. Non so esattamente cosa sia. Spero che gli esami siano chiari e possano dirmi qual è il problema. Non avevo mai avuto nulla del genere. Avevo avuto problemi all'anca destra tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, ma era un dolore diverso".