TENNIS

Roland Garros 2026, crollo Sabalenka: Shnaider completa la rimonta e vola in semifinale a Parigi

La numero uno del mondo, sopra di un set ed un break, subisce il ritorno di fiamma della russa e saluta il torneo nei quarti di finale

03 Giu 2026 - 15:55
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Clamoroso al Roland Garros 2026. A giocarsi la semifinale della parte alta del tabellone femminile, infatti, saranno la russa Diana Shnaider, che ha rimontato un set ed un break di svantaggio alla numero uno del ranking mondiale Aryna Sabalenka, e la qualificata polacca Maja Chwalinska, reduce dall’ennesima vittoria contro pronostico del proprio torneo firmata ai danni dell’altra tennista sovietica Anna Kalinskaya.

TABELLONE FEMMINILE

Aryna Sabalenka saluta il Roland Garros 2026. La vice-campionessa in carica dello Slam francese, affossata da 57 errori non forzati e da appena il 56% di punti (46/82) vinti con la prima di servizio, ha sprecato un set ed un break  di vantaggio e ha incassato il prepotente ritorno di fiamma della top-30 russa Diana Shnaider, impostasi per 3-6 7-5 6-0 in due ore e 14 minuti di gioco. Va rimarcato che la bielorussa, numero uno della classifica mondiale (sopra per 5-4 e con la battuta a disposizione), ha avuto anche la ghiottissima chance di servire per il match. La rivale, tuttavia, ha piazzato il break a 30, inanellando un clamoroso parziale di otto game a zero valevole per la conquista del secondo parziale ma soprattutto della partita. In semifinale Shnaider (miglior risultato in carriera a livello Slam) incrocerà la racchetta con la sbalorditiva qualificata polacca Maja Chwalinska, che nel primo quarto di finale di giornata sul Court Philippe Chatrier si è regalata l'ennesimo upset parigino annientando con lo score di 7-6(3) 6-3 in un’ora e 55 minuti di lotta l’altra giocatrice russa Anna Kalinskaya, ventiduesima testa di serie del Major transalpino. Prosegue, dunque, la meravigliosa favola della ventiquattrenne di Dąbrowa Górnicza, partita dal tabellone cadetto e soprattutto dalla posizione 114 della classifica WTA e che adesso, comunque vada a finire la sua settimana, è già sicura di issarsi almeno fino alla numero 30 in virtù di un clamoroso balzo in avanti di +84.

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