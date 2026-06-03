Roland Garros 2026, crollo Sabalenka: Shnaider completa la rimonta e vola in semifinale a Parigi

Aryna Sabalenka saluta il Roland Garros 2026. La vice-campionessa in carica dello Slam francese, affossata da 57 errori non forzati e da appena il 56% di punti (46/82) vinti con la prima di servizio, ha sprecato un set ed un break di vantaggio e ha incassato il prepotente ritorno di fiamma della top-30 russa Diana Shnaider, impostasi per 3-6 7-5 6-0 in due ore e 14 minuti di gioco. Va rimarcato che la bielorussa, numero uno della classifica mondiale (sopra per 5-4 e con la battuta a disposizione), ha avuto anche la ghiottissima chance di servire per il match. La rivale, tuttavia, ha piazzato il break a 30, inanellando un clamoroso parziale di otto game a zero valevole per la conquista del secondo parziale ma soprattutto della partita. In semifinale Shnaider (miglior risultato in carriera a livello Slam) incrocerà la racchetta con la sbalorditiva qualificata polacca Maja Chwalinska, che nel primo quarto di finale di giornata sul Court Philippe Chatrier si è regalata l'ennesimo upset parigino annientando con lo score di 7-6(3) 6-3 in un’ora e 55 minuti di lotta l’altra giocatrice russa Anna Kalinskaya, ventiduesima testa di serie del Major transalpino. Prosegue, dunque, la meravigliosa favola della ventiquattrenne di Dąbrowa Górnicza, partita dal tabellone cadetto e soprattutto dalla posizione 114 della classifica WTA e che adesso, comunque vada a finire la sua settimana, è già sicura di issarsi almeno fino alla numero 30 in virtù di un clamoroso balzo in avanti di +84.