Roland Garros 2026, Andreeva è la prima finalista: spazzata via in due set una fallosa Kostyuk

Prima finale in carriera in un appuntamento dello Slam per Mirra Andreeva. La diciannovenne russa, impegnata al Roland Garros nel secondo match di giornata sul Court Philippe Chatrier, non ha dato scampo all’ucraina Marta Kostyuk, che si presentava a questa sfida ancora imbattuta sulla terra rossa in questa stagione dopo i titoli vinti nel WTA 250 di Rouen ma soprattutto nel WTA 1000 di Madrid. Eppure non c’è stato match nel giovedì di Parigi, con la nativa di Kiev, affossata da una pessima resa con i colpi d'inizio gioco e da addirittura 34 errori non forzati, che ha ceduto il passo per 6-1 6-3 dopo un’ora e 16 minuti. Adesso la giovane russa, che ha levato il servizio ben cinque volte (tre nel primo e due nel secondo set) alla rivale nel corso dell’incontro, è in attesa di conoscere l’avversaria che si troverà davanti sabato nell'ultimo atto. Questa sarà una tra la connazionale Diana Shnaider, reduce dal colpaccio in semifinale ai danni della numero uno del mondo Aryna Sabalenka, oppure la qualificata polacca Maja Chwalinska.