TENNIS

Roland Garros 2026, Andreeva è la prima finalista: spazzata via in due set una fallosa Kostyuk

Tutto facile per la teenager russa contro l'ucraina. Adesso una tra Shnaider e Chwalinska nel match per il titolo

04 Giu 2026 - 16:30
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Mirra Andreeva è la prima finalista del Roland Garros 2026. Nella semifinale femminile della parte bassa del tabellone, infatti, la diciannovenne russa ha battuto l’ucraina Marta Kostyuk in un incontro praticamente mai in discussione. Adesso la teenager sovietica si giocherà il titolo più importante della propria carriera con una tra la connazionale Diana Shnaider oppure la qualificata polacca Maja Chwalinska.

ANDREEVA IN SCIOLTEZZA: KOSTYUK KO IN DUE SET A PARIGI

Prima finale in carriera in un appuntamento dello Slam per Mirra Andreeva. La diciannovenne russa, impegnata al Roland Garros nel secondo match di giornata sul Court Philippe Chatrier, non ha dato scampo all’ucraina Marta Kostyuk, che si presentava a questa sfida ancora imbattuta sulla terra rossa in questa stagione dopo i titoli vinti nel WTA 250 di Rouen ma soprattutto nel WTA 1000 di Madrid. Eppure non c’è stato match nel giovedì di Parigi, con la nativa di Kiev, affossata da una pessima resa con i colpi d'inizio gioco e da addirittura 34 errori non forzati, che ha ceduto il passo per 6-1 6-3 dopo un’ora e 16 minuti. Adesso la giovane russa, che ha levato il servizio ben cinque volte (tre nel primo e due nel secondo set) alla rivale nel corso dell’incontro, è in attesa di conoscere l’avversaria che si troverà davanti sabato nell'ultimo atto. Questa sarà una tra la connazionale Diana Shnaider, reduce dal colpaccio in semifinale ai danni della numero uno del mondo Aryna Sabalenka, oppure la qualificata polacca Maja Chwalinska

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