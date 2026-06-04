Roland Garros 2026: Errani e Vavassori trionfano nel doppio misto e si confermano campioni a Parigi

L’Italia batte il primo grande colpo al Roland Garros 2026. In attesa di saperne di più sugli esiti del singolare maschile (Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi si sfideranno in semifinale) e del doppio maschile (Simone Bolelli ed Andrea Vavassori sono in semifinale), infatti, Sara Errani ed Andrea Vavassori hanno trionfato nel torneo di doppio misto, confermandosi per la seconda edizione di fila i campioni della specialità sulla terra rossa di Parigi. Nulla da fare in finale per la canadese Gabriela Dabrowski e lo statunitense Evan King.
ERRANI E VAVASSORI DI NUOVO SUL TRONO A PARIGI
Sara Errani ed Andrea Vavassori di nuovo campioni al Roland Garros. Dopo aver sconfitto nell’ordine l’australiana Ellen Perez ed il portoghese Francisco Cabral (6-2 6-2), l’ungherese Fanny Stollar e lo statunitense Christian Harrison (6-4 1-6 10-6), la kazaka Anna Dalinina e l’americano James Tracy (6-2 6-2) e la tedesca Laura Siegemund ed il padrone di casa Edouard Roger-Vasselin, infatti, la coppia azzurra del doppio misto, impegnata in finale nella prima sfida di giornata sulla terra rossa del Court Philippe Chatrier, ha domato in rimonta al super tie-break (4-6 6-3 10-4) in un’ora e 19 minuti la canadese Gabriela Dabrowski e lo statunitense Evan King, confermandosi per il secondo anno consecutivo sul tetto di Parigi.
Per gli azzurri si tratta del quarto Slam di coppia. Oltre al doppio titolo di fila firmato sui campi di Bois de Boulogne, infatti, va rimarcato l’altro back to back (2024-2025) messo a segno agli US Open. Quello odierno, inoltre, rappresenta per l’olimpionica romagnola il 10° sigillo della carriera (sei nel doppio e quattro in quello misto) a livello Major nonché il quarto ottenuto nel torneo parigino, lei che aveva avuto già modo di assaporare il trionfo in Francia nel 2012 con Roberta Vinci e nel 2025 in tandem rispettivamente con Jasmine Paolini e per l’appunto con Vavassori. È la prima volta, inoltre, che una coppia vince il trofeo di Parigi per due edizioni di fila nel misto dal biennio 2018-2019, quando si imposero il croato Ivan Dodig e la taiwanese Latisha Chan contro la stessa Dabrowski e l’altro croato Mate Pavic in finale.
LA PARTITA - Gli azzurri nel primo set sprofondano subito in svantaggio di due break (4-0). In seguito strappano il servizio al duo avversario nel sesto game per rifarsi sotto sino al 4-3 ma quest’ultimo mantiene gli ultimi due turni di battuta (palla break annullata nell’ottavo gioco) e chiude in suo favore la pratica. Errani e Vavassori rimettono il discorso in parità nel secondo parziale, dominato in lungo ed in largo grazie ai due break siglati rispettivamente nel secondo e sesto game. Ininfluente il servizio perso sul 40-40 nel gioco successivo. Anche il super tie-break è un monologo della formazione tricolore, che prende subito il controllo sin dai primi punti ed è perfetta nel non far più rientrare nel punteggio la canadese e lo statunitense, alzando le braccia al cielo per 10-4.