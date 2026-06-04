Roland Garros 2026: Errani e Vavassori trionfano nel doppio misto e si confermano campioni a Parigi

Per gli azzurri si tratta del quarto Slam di coppia. Oltre al doppio titolo di fila firmato sui campi di Bois de Boulogne, infatti, va rimarcato l’altro back to back (2024-2025) messo a segno agli US Open. Quello odierno, inoltre, rappresenta per l’olimpionica romagnola il 10° sigillo della carriera (sei nel doppio e quattro in quello misto) a livello Major nonché il quarto ottenuto nel torneo parigino, lei che aveva avuto già modo di assaporare il trionfo in Francia nel 2012 con Roberta Vinci e nel 2025 in tandem rispettivamente con Jasmine Paolini e per l’appunto con Vavassori. È la prima volta, inoltre, che una coppia vince il trofeo di Parigi per due edizioni di fila nel misto dal biennio 2018-2019, quando si imposero il croato Ivan Dodig e la taiwanese Latisha Chan contro la stessa Dabrowski e l’altro croato Mate Pavic in finale.