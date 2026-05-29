L’enigma della distanza: perché Sinner soffre la maratona e i match oltre le quattro ore

Già dopo la semifinale persa quest'anno a Melbourne contro Novak Djokovic - una battaglia di 249 minuti che ha logorato l'azzurro sulla distanza - il team aveva individuato questo aspetto come la vera e propria "nuova frontiera" della crescita di Jannik. Sinner è un giocatore abituato a sbranare i rivali nei primi parziali, ma quando il piano A non basta e la sfida si trasforma in una guerra di logoramento emergono i dettagli su cui lavorare. Un dettaglio che richiede tempo, come aveva fatto intendere Darren Cahill, coach di Jannik Sinner: "Il tennis migliore di Sinner arriverà a 28, 29, 30 anni".