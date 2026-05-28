Roland Garros 2026: Blockx si ritira per infortunio causa "teloni" e valuta la richiesta di risarcimento

Osaka, nuova sfilata di moda al Roland Garros: in campo con bomber color oro e strascico avorio FOTO
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Il belga Alexander Blockx si ritira dallo Slam parigino dopo un infortunio sui teloni a fondo campo. Il coach Bemelmans valuta le vie legali
Il Roland Garros perde Alexander Blockx, attuale numero 37 del ranking Atp: il 20enne belga è stato costretto al ritiro alla vigilia del match del secondo turno contro l'australiano Alex de Minaur per un infortunio alla caviglia quantomeno singolare. Blockx si sarebbe fatto male durante una sessione di allenamento con il brasiliano Joao Fonseca sui campi del Paris Jean-Bouin Club, mettendo male il piede su uno dei pesanti teloni impermeabili adagiati a terra e pronti all'uso in caso di pioggia, avvertendo un netto "crac" articolare.
Il classe 2005 ha sfogato la sua frustrazione su Instagram con un messaggio inizialmente molto polemico: "Sfortunatamente durante l’allenamento di oggi ho sentito uno schiocco alla caviglia, me la sono slogata a causa delle protezioni 'davvero necessarie' a fondo campo del Roland Garros, motivo per cui ho dovuto ritirarmi dal match di domani che non vedevo l’ora di giocare". Nel giro di poche ore, probabilmente per non esacerbare i toni con la Federazione francese, il giocatore ha modificato il post cancellando il riferimento ai teloni, limitandosi a registrare la sfortuna dell'evento.
Se il giocatore ha scelto la via della diplomazia, il suo allenatore Ruben Bemelmans (ex numero 84 del mondo) ha invece rincarato la dose. Intervistato in video, il coach ha annunciato che il team sta valutando seriamente le vie legali per ottenere un indennizzo: "Stiamo considerando la possibilità di chiedere un risarcimento agli organizzatori. I teloni sono necessari al Jean-Bouin? Non credo. Gli inservienti dovrebbero trovare una soluzione diversa visto che i campi sono corti e hanno poco spazio oltre la linea di fondo. Il gioco oggi è diventato velocissimo, i giocatori si muovono molto in quella zona prima di riguadagnare la posizione. Non dovrebbero stare a terra e, oltretutto, non ci sono cartelli che dicano 'attenzione ai teloni sul fondo'".
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