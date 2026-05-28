Roland Garros 2026: Blockx si ritira per infortunio causa "teloni" e valuta la richiesta di risarcimento

Se il giocatore ha scelto la via della diplomazia, il suo allenatore Ruben Bemelmans (ex numero 84 del mondo) ha invece rincarato la dose. Intervistato in video, il coach ha annunciato che il team sta valutando seriamente le vie legali per ottenere un indennizzo: "Stiamo considerando la possibilità di chiedere un risarcimento agli organizzatori. I teloni sono necessari al Jean-Bouin? Non credo. Gli inservienti dovrebbero trovare una soluzione diversa visto che i campi sono corti e hanno poco spazio oltre la linea di fondo. Il gioco oggi è diventato velocissimo, i giocatori si muovono molto in quella zona prima di riguadagnare la posizione. Non dovrebbero stare a terra e, oltretutto, non ci sono cartelli che dicano 'attenzione ai teloni sul fondo'".