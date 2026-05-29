Heat Policy nel tennis: cos'è e perché non è stata usata per Sinner

Nel caso specifico di Sinner, i supervisor del torneo francese hanno ritenuto che le condizioni ambientali fossero insolite per il maggio parigino ma non ancora estreme, decidendo di non intervenire. Al via della sfida l'umidità era ferma al 28% con 28°C e, sebbene nel primo pomeriggio la colonnina di mercurio sia poi schizzata a 32°C in concomitanza con la crisi fisica e il crollo energetico di Jannik, l'indice complessivo non è stato giudicato tale da far scattare i parametri d'allarme.