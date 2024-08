Paralimpiadi, ci sarà anche Sergio Mattarella alla cerimonia inaugurale

LA SORPRESA

Il presidente della Repubblica dimostra ancora una volta la sua enorme passione per lo sport

Il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, prenderà parte alla cerimonia inaugurale dei Giochi Paralimpici di Parigi, in programma mercoledì 28 agosto sugli Champs-Élysées e in Place de la Concorde. "Siamo profondamente onorati ed emozionati di poter contare sulla presenza del presidente della Repubblica alla cerimonia inaugurale dei Giochi Paralimpici di Parigi - ha dichiarato il numero del CIP, Luca Pancalli. Il presidente Mattarella dimostra ancora una volta di avere a cuore il movimento paralimpico e con la sua presenza vuole incoraggiare le azzurre e gli azzurri impegnati ai Giochi".

"Una partecipazione che spingerà, ancor di più, la nostra squadra a dare il massimo per il nostro paese. Voglio esprimere nuovamente al presidente della Repubblica la mia personale gratitudine e quella di tutto il movimento che ho l’onore di rappresentare per la vicinanza e il sostegno che non ha mai fatto mancare negli appuntamenti più importanti degli ultimi anni". È quanto dichiara Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico.